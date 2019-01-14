В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в незаконном изготовлении оружия
14 января 2019 10:15
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Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 23 УМВД России по городу Тольятти в ходе проведения оперативных мероприятий изъяли у
39-летнего ранее не судимого местного жителя в частном доме на ул. Яблоневая предмет, похожий на охотничье ружье.
Как пояснил полицейским подозреваемый, ружье он изготовил самостоятельно. О том, что его действия являются противоправными,
мужчина знал, но все равно нарушил закон.
Сотрудники полиции изъяли обнаруженный предмет и направили его на экспертизу. Согласно ее заключению, изготовленное оружие является
переделкой огнестрельного гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра модели «ИЖ-18Е».
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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