В Тольятти полицейские задержали мужчину, который похитил телефон у случайного знакомого

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В полицию Тольятти обратился местный житель 1994 года рождения. Заявитель рассказал полицейским, что, находясь возле многоквартирного дома, расположенного на Приморском бульваре, он получил телесные повреждения и лишился сотового телефона. Причиненный ущерб мужчина оценил в 4000 рублей.Незадолго до происшествия, в ночное время он вместе со случайным знакомым распивал спиртные напитки в подъезде дома. Во время общения у них возникли разногласия, которые переросли в драку. Злоумышленник ударил его несколько раз, а когда потерпевший упал на пол, выхватил сотовый телефон из рук и скрылся.Полицейские составили список примет предполагаемого злоумышленника и описание похищенного имущества, подготовили и направили ориентировку всем наружным службам полиции.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска получена информация, что к совершению противоправного деяния может быть причастен житель города Тольятти 1991 года рождения. Установив места возможного нахождения подозреваемого, сотрудники полиции задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.В отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.