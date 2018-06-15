В Тольятти по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве управляющей компании

Прокуратура Центрального района г. Тольятти провела проверку по обращению ресурсоснабжающей организации о неисполнении управляющей компанией своих обязательств по оплате поставленной тепловой энергии.Проверкой установлено, что в сентябре 2015 года общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Премиум» по договору лизинга приобрело автомобиль «Киа» стоимостью более 1 млн рублей. В октябре 2017 года сразу после выплаты всех лизинговых платежей и перехода автомашины в собственность арендатора управляющая компания продала машину одному из своих учредителей за 400 тыс. рублей.При этом по состоянию на апрель 2017 года дебиторская задолженность обсуживающей организации перед ресурсоснабжающей компанией за поставленные и оплаченные жильцами четырех многоквартирных домов горячую воду и отопление превысила 3 млн рублей.Прокуратура направила материалы в следственные органы. В результате по данному факту УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, с использованием служебного положения).Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Центрального района г. Тольятти, сообщает ведомство.