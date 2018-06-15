В Тольятти по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве управляющей компании
15 июня 2018 10:20
Прокуратура Центрального района г. Тольятти провела проверку по обращению ресурсоснабжающей организации о неисполнении управляющей компанией своих обязательств по оплате поставленной тепловой энергии.
Проверкой установлено, что в сентябре 2015 года общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Премиум» по договору лизинга приобрело автомобиль «Киа» стоимостью более 1 млн рублей. В октябре 2017 года сразу после выплаты всех лизинговых платежей и перехода автомашины в собственность арендатора управляющая компания продала машину одному из своих учредителей за 400 тыс. рублей.
При этом по состоянию на апрель 2017 года дебиторская задолженность обсуживающей организации перед ресурсоснабжающей компанией за поставленные и оплаченные жильцами четырех многоквартирных домов горячую воду и отопление превысила 3 млн рублей.
Прокуратура направила материалы в следственные органы. В результате по данному факту УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, с использованием служебного положения).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Центрального района г. Тольятти, сообщает ведомство.
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