В Тольятти мужчина ударил приятеля ножом в грудь
17 августа 2018 10:59
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В полицию Тольятти поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение с многочисленными травмами госпитализирован 55-летний мужчина.
По указанному адресу оперативный дежурный незамедлительно направил следственно-оперативную группу. Стражи порядка осмотрели частный дом на Крымском проезде, в котором произошло преступление, установили и опросили свидетелей и очевидцев случившегося, изъяли необходимые улики и предполагаемое орудие нападения – нож.
На момент прибытия правоохранителей в доме находился предполагаемый злоумышленник. Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что подозреваемый пришел в гости к потерпевшему. По предварительным данным, они на протяжении вечера распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого злоумышленник схватил со стола кухонный нож и нанес оппоненту ранение в область груди. После произошедшего потерпевший выбежал на улицу и попросил соседей вызвать скорую помощь. Стражи порядка задержали злоумышленника на месте происшествия и доставили его в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
По информации оперативников, задержанный – безработный 51-летний житель Центрального района, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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