В Тольятти мужчина снял с чужого автомобиля аккумуляторную батарею

78

В ночное время находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе города Тольятти экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на мужчину, который попытался скрыться при виде служебного автомобиля. Стражи правопорядка решили выяснить причину такого поведения и остановили пешехода.Беседуя с тольяттинцем, патрульные обратили внимание, что он путается в показаниях, не может объяснить причины своего нахождения на улице в столь поздний час, при этом в руках местный житель держал Г-образную линейку и гаечный ключ. Сотрудники Росгвардии предположили, что он мог совершить какое-либо противоправное деяние. В дальнейшем это предположение подтвердилось. В одном из дворов на бульваре Курчатова экипаж вневедомственной охраны обнаружил автомобиль ВАЗ-21102 со вскрытым капотам и отсутствующим аккумулятором.Сотрудники Росгвардии передали 33-летнего жителя Тольятти своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».Фото: pixabay.com