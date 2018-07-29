В Тольятти мужчина лишился телефона в ссоре около кафе

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В полицию в Тольятти обратился местный житель 1995 года рождения. Заявитель сообщил о том, что около одного из кафе города во время конфликтной ситуации у него отобрали телефон, тем самым причинив ущерб на сумму 15 тысяч рублей.В ходе опроса заявителя полицейским стало известно о том, что в тот день потерпевший находился со своими товарищами в одном из питейных заведений города, расположенном на улице Спортивная. В ходе распития спиртных напитков между ним и мужчиной из другой компании возник конфликт. В ходе потасовки злоумышленник отобрал у потерпевшего телефон и скрылся.Полицейские задержали ранее к уголовной ответственности не привлекавшегося жителя Тольятти 1994 года рождения и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса, подозреваемый раскаялся и признал свою вину.О грабеже возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество возвращено законному владельцу, сообщает облМВД.

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