В Тольятти мужчина избил и ограбил гостя и выгнал из квартиры

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В полицию Тольятти поступило сообщение об обращении в лечебное учреждение жителя города Жигулевск с травмами, полученными в результате избиения в квартире дома по улице Свердлова.Сотрудники полиции приняли заявление от потерпевшего 1988 года рождения с просьбой привлечь к уголовной ответственности гражданина, который ему нанес травмы и похитил имущество под угрозой применения ножа. Во время опроса он пояснил: находясь в квартире, они распивали спиртные напитки, в процессе чего возник конфликт, и злоумышленник избил молодого человека 1994 года рождения, под угрозой ножа забрал 1000 рублей, после чего выгнал из квартиры. Потерпевший обратился в лечебное учреждение.По информации полицейских подозреваемый ранее судим за незаконный оборот наркотиков. По словам задержанного, похищенные деньги он потратил на алкоголь. Здоровью потерпевшего, согласно заключению экспертов, действиями подозреваемого умышлено причинен средний вред здоровью.О разбое возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото pixabay.com