В Тольятти молодых людей задержали за кражу автомашины

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В полицию поступило сообщение от жителя города Тольятти 1939 года рождения о том, что у него пропала вазовская "пятерка". Транспортное средство мужчина оставил на ночь на своем дачном участке, расположенном в Ставропольском районе, и утром не обнаружил его.Сотрудники уголовного розыска задержали ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности двоих местных жителей 1998 и 1999 годов рождения. В ходе опроса подозреваемые пояснили сотрудникам правоохранительных органов, что их внимание привлёк стоящий во дворе дачного участка автомобиль. В ночное время путем повреждения ворот злоумышленники проникли на дачный участок, опустили ветровое стекло одной из двери машины, завели ее и поехали кататься. Через некоторое время они сняли с машины колеса и продали их, а деньги потратили на собственные нужды. Брошенную молодыми людьми машину сотрудники полиции обнаружили на территории района.В настоящее время возбужденно уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.Фото pixabay.com