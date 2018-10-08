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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти молодых людей задержали за кражу автомашины

8 октября 2018 12:30
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В Тольятти молодых людей задержали за кражу автомашины
Покатавшись, они сняли с машины колеса и продали их.

В полицию поступило сообщение от жителя города Тольятти 1939 года рождения о том, что у него пропала вазовская "пятерка". Транспортное средство мужчина оставил на ночь на своем дачном участке, расположенном в Ставропольском районе, и утром не обнаружил его.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности двоих местных жителей 1998 и 1999 годов рождения. В ходе опроса подозреваемые пояснили сотрудникам правоохранительных органов, что их внимание привлёк стоящий во дворе дачного участка автомобиль. В ночное время путем повреждения ворот злоумышленники проникли на дачный участок, опустили ветровое стекло одной из двери машины, завели ее и поехали кататься. Через некоторое время они сняли с машины колеса и продали их, а деньги потратили на собственные нужды. Брошенную молодыми людьми машину сотрудники полиции обнаружили на территории района.

В настоящее время возбужденно уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Фото pixabay.com

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Комментарии



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