В Тольятти молодой человек пытался похитить миксеры из магазина
17 марта 2019 11:39
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В полицию обратился сотрудник одного из магазинов электроники, расположенного на улице Матросова в Комсомольском районе Тольятти. Заявитель сообщил о том, что злоумышленник похитил из торгового зала магазина два миксера и бросился бежать. Пытаясь уйти от преследования, мужчина выронил один из миксеров.
Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции удалось по горячим следам задержать мужчину. Им оказался безработный 20-летний местный житель, который ранее не попадался в поле зрение сотрудников правоохранительных органов. В ходе опроса подозреваемый свой поступок объяснил желанием сделать ценный подарок своей возлюбленной, а достаточного количества денег на покупку товаров у него не было.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до 4-х лет.
Оба миксера были возвращены в магазин, сообщает облМВД.
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