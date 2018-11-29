В Тольятти молодой человек обманул покупателя при продаже косметики в Интернете

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Прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).По версии следствия, молодой человек в социальной сети «Вконтакте» создал профиль «Наталья Власова», в котором разместил информацию о продаже косметических препаратов.Получив сообщение от покупателя, гражданин в ходе переписки сообщил, что заказанные препараты имеются в наличии и после оплаты будут высланы почтой.Тем не менее, получив 12970 рублей на банковскую карту, продавец товар покупателю не отправил.Впоследствии молодой человек удалил страницу в социальной сети, банковскую карту выбросил.Дело для рассмотрения по существу направлено в Комсомольский районный суд г.Тольятти, сообщает облпрокуратура.Фото pixabay.com