В Тольятти магазинных воров задержали в тот момент, когда они пытались продать украденное спиртное

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Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, несущий службу на территории Центрального района города Тольятти, получил от дежурного полиции информацию о преступлении. Воры взломали входную дверь продуктового магазина, расположенного на улице Карбышева. Злоумышленники украли алкогольную продукцию, после чего скрылись с места происшествия.Некоторое время спустя стражи правопорядка заметили молодых людей, которые пытались сбыть бутылки с крепким алкоголем продавцам цветов. Внешность незадачливых торговцев подходила под описание разыскиваемых. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых, вызвали следственно-оперативную группу и передали задержанных своим коллегам из полиции. По итогам разбирательства сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.Фото pixabay.com