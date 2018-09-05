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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти магазинных воров задержали в тот момент, когда они пытались продать украденное спиртное

5 сентября 2018 10:38
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В Тольятти магазинных воров задержали в тот момент, когда они пытались продать украденное спиртное Воры взломали входную дверь продуктового магазина.
Воры взломали входную дверь продуктового магазина.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, несущий службу на территории Центрального района города Тольятти, получил от дежурного полиции информацию о преступлении. Воры взломали входную дверь продуктового магазина, расположенного на улице Карбышева. Злоумышленники украли алкогольную продукцию, после чего скрылись с места происшествия.

Некоторое время спустя стражи правопорядка заметили молодых людей, которые пытались сбыть бутылки с крепким алкоголем продавцам цветов. Внешность незадачливых торговцев подходила под описание разыскиваемых. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых, вызвали следственно-оперативную группу и передали задержанных своим коллегам из полиции. По итогам разбирательства сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.


Фото pixabay.com
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