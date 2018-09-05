В Тольятти магазинных воров задержали в тот момент, когда они пытались продать украденное спиртное
5 сентября 2018 10:38
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Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, несущий службу на территории Центрального района города Тольятти, получил от дежурного полиции информацию о преступлении. Воры взломали входную дверь продуктового магазина, расположенного на улице Карбышева. Злоумышленники украли алкогольную продукцию, после чего скрылись с места происшествия.
Некоторое время спустя стражи правопорядка заметили молодых людей, которые пытались сбыть бутылки с крепким алкоголем продавцам цветов. Внешность незадачливых торговцев подходила под описание разыскиваемых. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых, вызвали следственно-оперативную группу и передали задержанных своим коллегам из полиции. По итогам разбирательства сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Фото pixabay.com
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