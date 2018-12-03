В Тольятти из автомобиля пенсионера украли аккумулятор

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За помощью в полиуцию Тольятти обратился житель Автозаводского района. Пенсионер 1937 года рождения сообщил полицейским, что из его транспортного средства неизвестный злоумышленник похитил аккумулятор.В результате оперативных мероприятий у полицейских появилась информация, что к краже может быть причастен ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов житель Тольятти 1971 года рождения. Оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его.Со слов задержанного, увидев машину, стоящую на неохраняемой парковке, он вскрыл капот и забрал аккумулятор, после чего сдал его в пункт приема аккумуляторов, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. В отношения злоумышленника возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.Фото pixabay.com