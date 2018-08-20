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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти ищут мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью

20 августа 2018 10:29
96
В Тольятти ищут мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью Полиция просит всех, располагающих сведениями, сообщить об этом.
Полиция просит всех, располагающих сведениями, сообщить об этом.

22 июня 2018 года, в период времени с 13.30ч. до 14.00ч. возле дома 53 по ул. Новозаводская г. Тольятти, мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина 1972 г.р.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, европейской внешности, среднего телосложения, волос средней длинны седой, носит седые бороду и усы.

Одет: куртка болоньевая синего цвета на замке, джинсы темно-синие. Обувь не установлена.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, с просьбой сообщить по телефонам: 02, 102, 8 (848)293-48-62, 8(848) 222-99-66, 89179723966 или в ближайший отдел полиции, сообщает облМВД.

Фото pixabay.com
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