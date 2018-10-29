В Тольятти ищут мужчину, укравшего в салоне сотовый телефон

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Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который 17 октября, находясь в салоне сотовой связи на улице Тополиной, путем свободного доступа тайно похитил сотовый телефон черно-синего цвета.Приметы: мужчина, на вид 20-25 лет, рост 170 – 175 см, среднего телосложения. Был одет: куртка темного цвета, на голове черная кепка с надписью.Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции № 22 Управления МВД России по г. Тольятти: 93-46-02, 30-37-02 или 8(8482) 93-46-21 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).