В Тольятти ищут мужчину, похитившего iPhone 5 в магазине

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Полиция ищет мужчину, который 14 октября примерно в 20:56 час., находясь в комиссионном магазине на улице Тополиная в Тольятти открыто похитил сотовый телефон «iPhone 5 S-silver» с объемом памяти 16 GB.Приметы подозреваемого: мужчина, славянской внешности, на вид 20-25 лет, рост 175-180, среднего телосложения. Был одет: черная вязанная шапка, черная болоньевая безрукавка, серо-светлые спортивные трико, черные кроссовки.Особая примета: на тыльной стороне ладони имеется татуировка выполненная синими чернилами.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении или личности подозреваемого, с просьбой сообщить ее по телефонам 89199823375, (8482) 93-46-18, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), или в ближайший отдел полиции.