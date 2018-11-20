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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти ищут мужчину, обокравшего магазин

20 ноября 2018 11:43
109
В Тольятти ищут мужчину, обокравшего магазин
Очевидцев просят обратиться в полицию.

Отделом полиции №22 УМВД России по городу Тольятти по подозрению в хищении имущества из магазина на улице Автостроителей разыскивается подозреваемый.

Приметы: мужчина, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волос короткий темный, на обеих руках на предплечьях татуировки. Был одет: голубая рубашка с коротким рукавом, синие джинсы.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно о местонахождении или личности подозреваемого, сообщить информацию в отдел уголовного розыска отдела полиции № 22 УМВД России по г. Тольятти по телефону: 8(939)7011181,8(927)2001007 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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