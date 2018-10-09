В Тольятти грабителя нашли по горячим следам

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В полицию Тольятти обратилась местная жительница, которая сообщила, что шла домой и внезапно почувствовала резкий рывок сумки из руки, после чего, обернувшись, увидела убегающего мужчину. В похищенной сумке находился сотовый телефон, кошелек с денежными средствами в сумме 4,1 тысячи рублей и ключи.Женщина описала одежду напавшего на нее злоумышленника и направление, в котором он скрылся. Приметы разыскиваемого были разосланы всем наружным службам города. Уже через несколько часов похожий по описанию мужчина был задержан сотрудниками регионального управления Росгвардии в одном из дворов, расположенных неподалеку от места происшествия, и доставлен в отдел полиции. Он признался в совершении противоправного деяния и рассказал, что похищенную сумку отнес к себе домой, где она впоследствии и была обнаружена полицейскими.По данным сотрудников органов внутренних дел, местный житель 1987 года рождения ранее был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений, в мае этого года освободился из мест заключения.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.