В Тольятти грабитель пытался вырвать телефон у подростка, но не удалось
12 ноября 2018 19:45
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В вечернее время около магазина, расположенного на улице Победы в Тольятти, злоумышленник пытался открыто похитить телефон у юноши 2002 года рождения.
Законный представитель несовершеннолетнего обратился за помощью в полицию и рассказал, что неизвестный мужчина попытался вырвать телефон из рук подростка. Но он смог оказать сопротивление, что спугнуло предполагаемого злоумышленника.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили пострадавшего, установили приметы нападавшего, а также направление, в котором он скрылся. Стражи порядка приступили к обходу территории, прилегающей к месту происшествия. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №24 Управления МВД России по г.Тольятти.
Подозреваемым оказался безработный ранее судимый за аналогичное преступление местный житель 1992 года рождения.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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