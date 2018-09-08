В Тольятти гость прихватил телевизор из квартиры хозяина, когда тот заснул

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В полицию Тольятти с заявлением обратился местный житель 1959 года рождения. Мужчина сообщил, что из его квартиры похищен телевизор. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб в 7 000 рублей.В ходе опроса заявитель пояснил, что он в своей квартире распивал спиртные напитки со знакомыми. Во время застолья почувствовал недомогание и ушел спать. Проснувшись, хозяин квартиры обнаружил пропажу телевизора и обратился в полицию.Стражи порядка установили личность и опросили всех участников застолья. По версии полицейских, когда хозяин квартиры уснул, а гости разошлись по домам, один из них - ранее судимый за кражу мужчина 1983 года рождения унес телевизор к себе домой.Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли по месту жительства злоумышленника и передали законному владельцу.Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.