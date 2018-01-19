В Тольятти адвокат мошеннически получила 500 тысяч рублей

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В результате реализации Управлением ФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий, пресечена противоправная деятельность жительницы г.Тольятти Л., 1969 г.р., которая, обладая статусом адвоката, исходя из корыстной заинтересованности, путем обмана осуществила противоправные действия, направленные на незаконное получение денежных средств в размере 500 тысяч рублей от жительницы г.Тольятти. Деньги предназначались за содействие в разрешении вопроса о смягчении наказания по существу рассматриваемого в отношении мужа последней уголовного дела. При этом Л. не намеревалась и не имела возможности выполнить взятые на себя обязательства.28 мая 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» Л. была задержана с поличным сотрудниками Управления при получении указанных денежных средств.В отношении Л. было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».В декабре 2017 года решением Центрального районного суда г.Тольятти Л. признана виновной, ей назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно.Приговор вступил в законную силу.