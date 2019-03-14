В Тольятти ФСБ задержан судья по подозрению в получении взятки в размере 1 млн рублей
14 марта 2019 13:25
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Утром 14 марта 2019 года сотрудниками ФСБ был задержан один из судей Автозаводского районного суда по подозрению в получении взятки.
Он занимался рассмотрением уголовных дел.
Как стало известно "СитиТрафику" из собственных источников, речь идет о сумме в 1 млн рублей.
Силовики выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Фото: pixabay.com
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