В Сызрани знакомый в поезде похитил у мужчины банковскую карту
26 июля 2018 09:07
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Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя г. Сызрани Самарской области, совершившего хищение денежных средств с банковской карты.
В дежурную часть Сызранского линейного отдела поступила ориентировка о том, что в пассажирском поезде сообщением «Санкт-Петербург-Самара» у пассажира была похищена банковская карта, на которой находились денежные средства в сумме 4 тысячи рублей. В совершении кражи потерпевший подозревал своего знакомого, с которым он вместе ехал из г.Москвы.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении данного хищения, который, воспользовавшись тем, что его знакомый отлучился со своего места, похитил из его личных вещей банковскую карту. После этого он вышел из поезда по станции Сызрань-1.
Молодой человек был задержан по месту своего жительства. Он признал свою вину, однако похищенные денежные средства уже успел потратить на личные нужды.
Уголовное дело расследовалось по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет, сообщает ведомство.
Фото: pixabay.com
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