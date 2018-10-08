В Сызрани жена случайно убила мужа, пытаясь отобрать у него нож

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В полицию Сызрани поступило сообщение от сотрудников скорой медицинской помощи о том, что в квартире на улице Московской в городе Сызрань обнаружено тело мужчины 1957 года рождения с признаками насильственной смерти.В день инцидента погибший распивал спиртное в своей квартире. По предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина спровоцировал ссору со своей супругой. В ходе конфликта мужчина стал угрожать жене ножом. Женщина, защищаясь от нападок мужа, пыталась выхватить орудие.В процессе борьбы, по неосторожности, предполагаемая злоумышленница – ранее не судимая местная жительница 1960 года рождения, нанесла потерпевшему ножевое ранение в область живота. Поняв, что произошло, она оказала мужу первую медицинскую помощь. На ее предложение вызвать врача мужчина ответил отказом. На следующий день, придя домой из магазина, женщина обнаружила, что муж скончался, и вызвала медиков. Она не скрывала подробностей происходящего от сотрудников полиции и добровольно выдала орудие преступления – нож. Согласно заключению судмедэксперта, мужчина скончался в результате ранения живота.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.