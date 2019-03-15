В Сызрани задержали вора, похищавшего имущество из гаражей

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Из материалов уголовного дела следует, что в октябре 2018 года из гаража на ул. Декабристов был похищен велосипед стоимостью 3 500 рублей, а за тем, несколькими днями позже за помощью в полицию обратился хозяин еще одного гаража в этом же массиве, у которого пропали комплект зимней резины, колеса с дисками, колонки и многое другое. Впоследствии потерпевший оценил причиненный ущерб в 69 000 рублей. Следующей добычей злоумышленника стало имущество из гаража на ул. Загорской. Оттуда предполагаемый злоумышленник похитил мотокультиватор стоимостью 15 000 рублей.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции проверили возможные места сбыта похищенного, в одном из ломбардов им удалось выйти на след предполагаемого злоумышленника. Подозреваемый был задержан правоохранителями по месту проживания. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений житель города Сызрань 1985 года рождения. В ходе опроса мужчина признался, что проникал в гаражи и похищал чужое имущество в ночное время суток. Все похищенное имущество подозреваемый сдавал в различные ломбарды, а вырученные деньги тратил на собственные нужды. Для совершения преступления он использовал собственный транспорт, на котором впоследствии и вывозил краденное.Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.