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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Сызрани задержали местную жительницу за убийство сожителя

24 декабря 2018 09:34
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В Сызрани задержали местную жительницу за убийство сожителя
В квартире нашли нож со следами крови.

В полицию из больницы поступило сообщение о госпитализации мужчины 1984 года рождения с колото-резаной проникающей раной передней брюшной стенки грудной клетки.

Преступление произошло в квартире дома, расположенного на улице Людиновская в городе Сызрань. По данным полицейских, между потерпевшим и его сожительницей во время совместного распития спиртного произошла ссора. В ходе конфликта женщина схватила нож и нанесла потерпевшему удар. После этого предполагаемая злоумышленница – ранее не судимая жительница города Сызрань 1972 года рождения анонимно обратилась за помощью в медицинское учреждение города Сызрань. На следующий день потерпевший скончался в больнице. Свою причастность к совершению преступления предполагаемая злоумышленница отрицала и вела себя агрессивно. Но после того как сотрудники полиции обнаружили в присутствии понятых спрятанное в квартире предполагаемое орудие преступления – нож со следами крови, женщина во всем призналась.

Об убийстве возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает облМВД.

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