В Сызрани взят под стражу подозреваемый в незаконном обороте героина

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В Сызрани оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков провели оперативное мероприятие «Контрольная закупка». В результате операции полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.Им оказался безработный ранее судимый за аналогичное преступление местный житель 1981 года рождения. По данным оперативников, задержанный сбыл один полимерный сверток с порошкообразным веществом внутри. Оперативники направили его в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. В результате проведенной экспертизы было установлено, что внутри находился героин массой 0,56 граммов.В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Полицейские выясняют канал поставки запрещенного вещества.