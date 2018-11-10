Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Петербурге в результате пожара в «Ленте» пострадали два человека
Площадки для обучения новой специальности могут открыться уже в середине декабря нынешнего года.
В России появится новая профессия
Ваша нелегкая служба требует полной самоотдачи, выдержки, отваги и мужества. Именно эти качества всегда отличали полицейских самарского региона.
Дмитрий Азаров поздравил правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Возбуждено уголовное дело.
В Сызрани сотрудники транспортной полиции в гараже нашли более 1,5 кг синтетического наркотика
В Самарской области в озере нашли тело младенца
В Самарской области в озере нашли тело младенца
В Сызрани взят под стражу подозреваемый в незаконном обороте героина
В Сызрани взят под стражу подозреваемый в незаконном обороте героина
В Самаре проходит XXI областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
В Самаре проходит XXI областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
В петербургском гипермаркете произошел пожар площадью почти 5 тыс. кв. м
В петербургском гипермаркете произошел пожар площадью почти 5 тыс. кв. м
сегодня  Суббота, 10 ноября, 16:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/11:
USD 66.85
0.63
EUR 75.81
0.14
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Сызрани взят под стражу подозреваемый в незаконном обороте героина

10 ноября 2018 12:10
197
В Сызрани взят под стражу подозреваемый в незаконном обороте героина
Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

В Сызрани оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков провели оперативное мероприятие «Контрольная закупка». В результате операции полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Им оказался безработный ранее судимый за аналогичное преступление местный житель 1981 года рождения. По данным оперативников, задержанный сбыл один полимерный сверток с порошкообразным веществом внутри. Оперативники направили его в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. В результате проведенной экспертизы было установлено, что внутри находился героин массой 0,56 граммов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Полицейские выясняют канал поставки запрещенного вещества.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
9 ноября 2018  19:25
Трое несовершеннолетних детей осужденной переданы судом в орган опеки и попечительства для определения их дальнейшей судьбы.
В Новокуйбышевске осуждена женщина за попытку пронести наркотики на территорию ИК
Трое несовершеннолетних детей осужденной переданы судом в орган опеки и попечительства для определения их дальнейшей судьбы.  Закон
316
9 ноября 2018  19:14
Мужчина объяснил свой поступок тем, что
Бывший сотрудник МВД 9 лет проведёт в колонии за убийство гражданской супруги из табельного оружия
Мужчина объяснил свой поступок тем, что "он находился в состоянии сильного душевного волнения".   Закон
259
8 ноября 2018  23:31
За непривлечение подозреваемого к уголовной ответственности.
В Самаре четырех сотрудников полиции задержали при получении взятки в 600 тысяч рублей
За непривлечение подозреваемого к уголовной ответственности.  Закон
1687
8 ноября 2018  23:21
Больница Пирогова» подала иск о несостоятельности в адрес компании, подконтрольной Сергею Шатило.
Проблемный томограф подводит «Современные медицинские технологии» под банкротство
Больница Пирогова» подала иск о несостоятельности в адрес компании, подконтрольной Сергею Шатило.  Закон
337
8 ноября 2018  22:52
Как следовало из полученных полицией документов, с мая 2016 года по апрель 2017 года некое неустановленное лицо, «находясь в торговом зале» магазина «Детский мир» в ТРК «Амбар», совершило кражу имущества на 1,232 млн руб.
Полиция заинтересовалась крупной кражей из магазина «Детский мир» в ТРК «Амбар»
Как следовало из полученных полицией документов, с мая 2016 года по апрель 2017 года некое неустановленное лицо, «находясь в торговом зале» магазина «Детский... Закон
350
8 ноября 2018  17:35
Установлено, что сохранность объекта надлежащим образом не обеспечивалась, вследствие чего произошло возгорание объекта и его частичное повреждение.
Прокуратура Сызрани провела проверку по факту пожара на объекте культурного наследия регионального значения
Установлено, что сохранность объекта надлежащим образом не обеспечивалась, вследствие чего произошло возгорание объекта и его частичное повреждение.  Закон
236
7 ноября 2018  23:19
Её планируют экстрадировать в Азербайджан, если она не подтвердит законное происхождение своих доходов.
Супруга азербайджанского банкира арестована в Лондоне за покупки на £16 млн
 Её планируют экстрадировать в Азербайджан, если она не подтвердит законное происхождение своих доходов.  Закон
298
Весь список
Происшествия
10 ноября 2018  14:08
В Петербурге в результате пожара в «Ленте» пострадали два человека
 Площадь пожара достигла около 5 тыс. кв. м, а крыша гипермаркета обрушилась.   Происшествия
118
10 ноября 2018  13:04
Возбуждено уголовное дело.
В Сызрани сотрудники транспортной полиции в гараже нашли более 1,5 кг синтетического наркотика
Возбуждено уголовное дело.  Происшествия
163
10 ноября 2018  13:03
В Самарской области в озере нашли тело младенца
В Самарской области в озере нашли тело младенца
Ведется проверка, ищут мать ребенка. Происшествия
178
Весь список
Криминал
10 ноября 2018  12:10
В Сызрани взят под стражу подозреваемый в незаконном обороте героина
В Сызрани взят под стражу подозреваемый в незаконном обороте героина
Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Криминал
195
10 ноября 2018  10:39
В Самаре ссора родственников переросла в поножовщину
В Самаре ссора родственников переросла в поножовщину
Впоследствии получивший ножевое ранение самарец попал в больницу. Криминал
262
10 ноября 2018  10:31
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого вора
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого вора
Он похитил у местного жителя деньги и телефон. Криминал
218
Весь список


Видео
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
184
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
708
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
779
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
756
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
783
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
683
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
614
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
644
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1075
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1434
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1501
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2621
Весь список

Мероприятия
В Самарском театре драмы состоялся бенефис Народного артиста России, лауреата Государственной премии Владимира Борисова
Накануне профессионального праздника Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ОВД
В Красноармейском районе судебные приставы провели совместное мероприятие с сотрудниками ГИБДД и налоговой службы
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные