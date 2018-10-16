В Сызрани целую семью осудили за хранение и сбыт нелицензионных сигарет
16 октября 2018 09:42
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В преступную группу входили 60-летняя индивидуальная предпринимательница и двое ее сыновей — 35-летний и 31-летний мужчины. Также под уголовное преследование попала бывшая жена одного из фигурантов.
Как установило следствие, контрафактные сигареты закупались в Интернете у неустановленных лиц — всего обвиняемые купили 78248 пачек, не промаркированных акцизами. Продукция хранилось на арендованном складе и торговых точках, а также в гаражных боксах. С оптово-розничным распространением помогала бывшая невестка, которая трудилась торговым представителем крупной торговой сети. Сыновья развозили товар по точкам.
Все это продолжалось до тех пор, пока женщина, торгуя на рынке, не продала контрафактных сигарет на 19,5 тыс. руб. оперативнику ФСБ, действовавшему в рамках контрольной закупки. Общую стоимость изъятых табачных изделий оценили в 9,079 млн руб. Недавно семье огласили обвинительный приговор — все отделались штрафами в сумме 200-250 тыс. руб., кроме младшего брата, у которого уже была условная судимость. Он получил 1 год 5 месяцев колонии. Недавно областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в связи с отсутствием ряда экспертиз.
Продажа контрафактного табака становится в Сызрани все более популярным видом криминального бизнеса, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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