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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Сызрани сиделка обокрала пациента и устроила застолье в его квартире

12 ноября 2018 12:20
147
В Сызрани сиделка обокрала пациента и устроила застолье в его квартире
Всего за несколько дней подозреваемая сдала в ломбард имущество на общую сумму более 30 000 рублей.

Подозреваемая через объявление предлагала услуги сиделки. На предложение откликнулась жительница города Сызрань 1987 года рождения, которой была необходима помощь в уходе за ее отцом. По состоянию здоровья пенсионер не вставал и проживал вместе со своей дочерью. Следователи выяснили, что, с учетом того, что сиделке приходилось ездить издалека, «работодательница» предложила ей пожить в квартире отца, которая пустовала. Подозреваемая согласилась. Когда через некоторое время сиделка перестала приходить к пожилому мужчине, потерпевшая решила узнать, что случилось.

Открыв своим ключом квартиру отца, она стала очевидцем застолья – подозреваемая в компании неизвестного мужчины распивала спиртное. При осмотре жилища выяснилось, что в нем отсутствует часть имущества. Осознав, что вещи похищены, потерпевшая обратилась в полицию.

В ходе проведения следственных мероприятий сотрудники органов внутренних дел выяснили, что предполагаемой злоумышленницей является ранее не судимая жительница Сызранского района 1981 года рождения. Подозреваемая пригласила в квартиру знакомого, с которым они распивали спиртное. Когда деньги на покупку алкоголя закончилось, женщина предложила приятелю продать строительные инструменты, находившиеся в жилище. Всего за несколько дней подозреваемая сдала в ломбард имущество на общую сумму более 30 000 рублей, сообщает облМВД.


Фото pixabay.com
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