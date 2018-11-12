В Сызрани сиделка обокрала пациента и устроила застолье в его квартире

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Подозреваемая через объявление предлагала услуги сиделки. На предложение откликнулась жительница города Сызрань 1987 года рождения, которой была необходима помощь в уходе за ее отцом. По состоянию здоровья пенсионер не вставал и проживал вместе со своей дочерью. Следователи выяснили, что, с учетом того, что сиделке приходилось ездить издалека, «работодательница» предложила ей пожить в квартире отца, которая пустовала. Подозреваемая согласилась. Когда через некоторое время сиделка перестала приходить к пожилому мужчине, потерпевшая решила узнать, что случилось.Открыв своим ключом квартиру отца, она стала очевидцем застолья – подозреваемая в компании неизвестного мужчины распивала спиртное. При осмотре жилища выяснилось, что в нем отсутствует часть имущества. Осознав, что вещи похищены, потерпевшая обратилась в полицию.В ходе проведения следственных мероприятий сотрудники органов внутренних дел выяснили, что предполагаемой злоумышленницей является ранее не судимая жительница Сызранского района 1981 года рождения. Подозреваемая пригласила в квартиру знакомого, с которым они распивали спиртное. Когда деньги на покупку алкоголя закончилось, женщина предложила приятелю продать строительные инструменты, находившиеся в жилище. Всего за несколько дней подозреваемая сдала в ломбард имущество на общую сумму более 30 000 рублей, сообщает облМВД.Фото pixabay.com