В Сызрани раскрыта кража четырех мешков сахара из грузового вагона
27 сентября 2018 12:53
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Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте раскрыта кража четырех мешков сахара из грузового вагона, совершенная группой лиц по
предварительному сговору. В дежурную часть Сызранского линейного отдела поступило сообщение о том, что в Южный парк станции Сызрань-1 прибыл грузовой поезд, в составе
которого находится вагон с приоткрытой створкой. При выходе на место происшествия следственно-оперативной группой в указанном вагоне было обнаружено отсутствие части
груза.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам полицейские установили подозреваемых в краже. Ими оказались жители Хабаровского края в возрасте
27 и 29 лет, сопровождавшие технику, перевозившуюся в составе грузового поезда.
Выяснилось, что молодые люди, вступив между собой в сговор похитили по станции Сызрань-1 четыре мешка сахара, перенесли их в вагон, где они следовали и спрятали для
сохранности под доски, чтобы в последующем забрать себе для личного употребления.
Однако свой преступный умысел молодые люди не смогли довести до конца, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции. Вес похищенного сахарного песка
составил около 200 кг. Сумма ущерба составила 6363 рубля.
Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении мужчин возбуждено уголовное дело о краже. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.
Фото pixabay.com
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