В Сызрани полицейские задержали подростка с наркотиками
10 января 2019 10:22
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Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте изъяли наркотическое средство у несовершеннолетнего жителя Москвы.
При сопровождении пассажирского поезда сообщением «Москва-Орск» полицейские выявили 17-летнего подростка, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено вещество коричневого цвета со специфическим запахом. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством гашиш массой 0,96 грамма. Юноша, направлявшийся в Оренбургскую область к родителям, признался, что употребляет наркотики и везет гашиш для себя.
Назначен штраф в размере 4000 рублей.
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