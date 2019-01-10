В Сызрани полицейские задержали подростка с наркотиками

108

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте изъяли наркотическое средство у несовершеннолетнего жителя Москвы.При сопровождении пассажирского поезда сообщением «Москва-Орск» полицейские выявили 17-летнего подростка, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено вещество коричневого цвета со специфическим запахом. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством гашиш массой 0,96 грамма. Юноша, направлявшийся в Оренбургскую область к родителям, признался, что употребляет наркотики и везет гашиш для себя.Назначен штраф в размере 4000 рублей.