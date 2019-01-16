В Сызрани полицейские выявили местного жителя, который незаконно хранил боеприпасы

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Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресекли факт незаконного оборота оружия и боеприпасовПри обследовании жилища у 35-летнего жителя Сызрани сотрудники линейного отдела обнаружили и изъяли патроны калибра 5,6 мм в количестве 55 штук, которые он хранил в своей квартире. Со слов подозреваемого, боеприпасы достались ему от умершего родственника.По результатам проведенного исследования установлено, что изъятые патроны являются боеприпасами, и пригодны для стрельбы.Возбуждено уголовное дело.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до четырех лет.