В Сызрани полицейские раскрыли кражу денег с карты

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В полицию Сызрани обратился местный житель 1984 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что потерял сотовый телефон. Через некоторое время после этого с банковской караты потерпевшего, привязанной к номеру телефона, были сняты денежные средства в размере 10 000 рублей.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №32 МУ МВД России «Сызранское» восстановили картину произошедшего. Оперативники выяснили, что сотовый телефон потерпевший обронил на ул. Комарова. Именно там его и подобрал предполагаемый злоумышленник – ранее не судимый житель города Сызрань 1987 года рождения, которого сотрудники полиции задержали по месту проживания. Как пояснил подозреваемый, искать владельца сотового он не стал, а просто перевел имеющиеся на банковской карте денежные средства с помощью мобильного приложения к себе на счет. Сам сотовый телефон подозреваемый выкинул за ненадобностью – недорогая модель его не заинтересовала. Похищенные деньги предполагаемый злоумышленник снял, а после потратил на собственные нужды.О краже возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд, сообщает облМВД.