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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Сызрани мошенник предложил предпринимателям приобрести дизельное топливо в размере 30 тонн

29 октября 2018 13:21
94
В Сызрани мошенник предложил предпринимателям приобрести дизельное топливо в размере 30 тонн В итоге своего товара они не дождались.
В итоге своего товара они не дождались.

Подозреваемый - ранее неоднократно судимый мужчина 1984 года рождения, представившись сотрудником нефтеперерабатывающего предприятия города Сызрань, предложил двум предпринимателям - своим землякам 1986 годов рождения, приобрести дизельное топливо в размере 30 тонн. Партнеры договорились о том, что перевод денежных средств состоится непосредственно перед получением товара. Следователи выяснили, что, приехав в Сызрань, уже у ворот предприятия потерпевшие еще раз созвонились со «специалистом», после чего направились к ближайшему банкомату и перевели требуемую сумму на его карту. В итоге своего товара они не дождались, а сам "представитель компании" перестал выходить на связь. Сотрудники же указанного злоумышленником предприятия ничего не знали о продаже топлива. После этого потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В ходе проведения следственных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили, что причиненный ущерб составил 600 000 рублей. Выяснилось, что предприниматели согласились на сделку из-за совета товарища. Мужчинам «товар» предложил знакомый подозреваемого, который так же был введен в заблуждение и считал его представителем организации.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.


Фото pixabay.com

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