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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Сызрани молодой человек присвоил найденный после киносеанса телефон

17 марта 2019 12:29
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В Сызрани молодой человек присвоил найденный после киносеанса телефон
Подозреваемый видел, как владелец имущества пробирается сквозь ряды и покидает зал.

В октябре 2018 года подозреваемый – ранее судимый за кражу житель города Сызрань 1999 года рождения, в одном из залов кинотеатра после киносеанса обнаружил на полу сотовый телефон. Молодой человек видел предполагаемого хозяина средства связи, но он решил не возвращать сотовый, а просто оставить его себе, предварительно вынув из телефона сим-карту.

Сотрудники полиции, к которым обратился за помощью потерпевший, в ходе работы выяснили, что телефон выпал из кармана куртки хозяина гаджета. Подозреваемый видел, как владелец имущества пробирается сквозь ряды и покидает зал. Молодой человек спрятал телефон в карман и вышел из кинотеатра, вынув чужую сим-карту, он решил выждать время. Через неделю парень уже пользовался дорогим смартфоном.

В настоящее время жителю Сызрани предъявлено обвинение в краже, сообщает облМВД.

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