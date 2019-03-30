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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Сызрани ищут виновника смерти человека

30 марта 2019 10:29
105
В Сызрани ищут виновника смерти человека
Полиция просит обращаться свидетелей.

За совершение преступления предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», разыскивается мужчина 1979 года рождения, уроженец села Троицкое Сызранского района.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о разыскиваемом или о его местонахождении с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8464) 98-46-02; 8(8464) 35-58-50 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.
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