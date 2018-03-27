В Сызрани двух местных жителей обвинили в совершении серии краж из гаражей на сумму более миллиона рублей
27 марта 2018 09:27
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Из материалов уголовного дела следует, что двое жителей города Сызрань 1982 и 1979 годов рождения подозреваются в совершении серии краж из гаражей на территории города Сызрань. Общий причиненный ущерб от их действий превысил миллион рублей.
По версии следствия, в августе 2017 года предполагаемые злоумышленники решили подзаработать. Долго способ заработка мужчины выбирать не стали. Один их них ранее уже был судим за хищение имущества из гаражей, поэтому злоумышленниками было принято решение не менять «квалификацию». Роли были заранее распределены.
Следователями установлено, что один из обвиняемых вскрывал гаражи отверткой, второй же исполнял роль грузчика и водителя. Первым они присмотрели гараж на улице Сурикова. Оттуда мужчины вынесли строительных инструментов и другого имущества на сумму свыше 13 000 рублей. При этом, по данным сотрудников органов внутренних дел, эта кража не единственная. Мужчины совершили 10 таких «заходов» в различных районах города Сызрань. Самый крупный «улов» состоял из запасных частей к мотоциклам различных марок. Нанесенный ущерб заявитель оценил в 713 тысяч рублей. При этом действовали злоумышленники умело. По имеющимся данным, мужчины выходили на преступный промысел преимущественно в темное время суток и не оставляли следов. Похищенное имущество они вывозили на автомобиле, принадлежащем одному из них.
Уже в сентябре 2017 года один из участников группы – ранее судимый местный житель 1982 года рождения, решился на совершение преступления в одиночку. У мужчины закончились денежные средства, и он поспешил исправить свое материальное положение. В этот раз жертвой преступления стал владелец гаража на улице Гайдара. Только металлическую дверь открыть не удалось, поэтому предполагаемый злоумышленник придумал вытащить несколько кирпичей из стены. Через полученное отверстие мужчина забрал все ценное, что находилось в помещении, а также лестницу и детский велосипед. По версии следствия, аналогичное преступление в одиночку он совершил еще в ноябре 2017 года в гараже на улице Астраханская, причинив ущерб на общую сумму 1 500 рублей.
Строительные инструменты и запчасти шли на продажу, металлические изделия сдавались в пункты приема металла.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.
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