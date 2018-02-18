В Сызрани дружеское застолье обернулось кражей сотового телефона
18 февраля 2018 11:29
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В полицию обратился житель города Сызрань 1965 года рождения. Мужчина сообщил полицейским, что у него похитили сотовый телефон. Нанесенный ущерб он оценил в 7 тысяч рублей.
Сотрудникам полиции потерпевший рассказал, что в день пропажи имущества распивал спиртные напитки со своим знакомым у него в частном доме. Товарища мужчина знал давно - раньше они работали вместе на одном предприятии, поэтому и от предложения выпить отказываться не стал. Только вот после застолья, уже придя домой, заявитель не обнаружил сотового телефона. Мужчина сначала решил, что оставил его в доме у знакомого. Но приятель заявил, что аппарат не находил. После этого потерпевший решил обратиться за помощью в полицию.
Сотрудникам уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» опрошенный знакомый пострадавшего подтвердил, что сотового телефона в его доме нет и в поисках пропавшей вещи он никак помочь не может. При этом о произошедшей ситуации мужчина рассказывал очень не охотно, что насторожило сотрудников уголовного розыска. Да и, по словам заявителя, после «посиделок» он никуда больше не заходил и в другом месте телефон оставить не мог. Полицейские предположили, что дорогостоящий аппарат мог быть сдан в один из ломбардов города Сызрань. При отработке комиссионных магазинов оперативники установили, что схожий по приметам телефон сдал знакомый потерпевшего.
Под давлением улик подозреваемый – ранее не судимый житель города Сызрань 1970 года рождения, признался в совершении преступления. Злоумышленник пояснил оперативникам, что после застолья увидел забытым потерпевшим телефон. Только вот вещь возвращать не стал, а сдал на следующий день ее в ломбард. Вырученные деньги мужчина потратил на покупку спиртного.
О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Следствие продолжается.
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