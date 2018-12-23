В Ставропольском районе водителя автомобиля задержали при перевозке гашиша

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В Самарской области на посту возле села Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ДПС ОГИБДД остановили легковой автомобиль. В ходе проверки документов водитель сильно нервничал, в связи с чем было принято решение о проведение личного досмотра мужчины.В результате в присутствии понятых полицейские обнаружили в кармане брюк подозреваемого небольшой сверток с веществом коричневого цвета. Согласно проведенному исследованию, изъятым веществом является гашиш весом 2,050 грамм, что является значительным размером.Подозреваемый пояснил, что наркотик изготовил самостоятельно для личного употребления. По данным полиции 23-летний задержанный нигде не работает, ранее судим не был.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.