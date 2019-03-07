В Ставропольском районе полицейские изъяли почти 200 граммов гашиша

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В Самарской области на посту возле села Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ДПС ОГИБДД за нарушение Правил дорожного движения остановили легковой автомобиль. В ходе проверки документов у водителя инспекторы обратили внимание, что мужчина, находящийся в машине в качестве пассажира, заметно нервничает, в связи с чем было принято решение о проведение его личного досмотра.В результате в присутствии понятых полицейские обнаружили у подозреваемого два свертка с растительным веществом. Проведенное в дальнейшем в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области исследование показало, что внутри находился гашиш общей массой 191,38 грамм.В результате проведенных мероприятий полицейские выяснили, что задержанный ранее не судимый 23-летний житель города Тольятти. Молодой человек признался, что хранил запрещенное вещество без цели дальнейшей реализации. Оперативники тщательно проверяют данную версию.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.