В Ставропольском районе ищут похитителя шампуня и шоколада

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В полицию Ставропольского района обратился администратор одного из магазинов с сообщением о краже. Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел опросили возможных свидетелей хищения, а также изъяли запись с камер видеонаблюдения магазина. Как установили стражи правопорядка, злоумышленник похитил 9 флаконов шампуня и 40 плиток шоколада. При этом мужчина вынес товар из магазина в фирменной сумке торговой точки. Общая сумма похищенного составила более 7 тысяч рублей. По словам опрошенных свидетелей подозреваемый направился на легковом автомобиле в сторону г. Жигулёвска.По данному факту Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.По подозрению в совершении данного преступления разыскивается: мужчина высокого роста, на вид 35-40 лет, волосы тёмные. Был одет: тёмно-синяя куртка с капюшоном, светлая футболка, штаны тёмно-синего цвета, кроссовки тёмные с белыми вставками.Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, сообщить по телефонам: 8 (8482) 22-59-66 ; 8 (8482) 28-17-24,или обратиться в ОМВД России по Ставропольскому району по адресу: г. Тольятти, ул. Лесная, 52 а.