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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Ставропольском районе безработный через окно похитил 110 тысяч рублей и наручные часы

26 сентября 2018 11:20
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В Ставропольском районе безработный через окно похитил 110 тысяч рублей и наручные часы
Похищенные деньги потратил, а часы выбросил.

В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району обратилась жительница сельского поселения Тимофеевка с заявлением о том, что неизвестные злоумышленники проникли в ее дом и похитили денежные средства в размере 110 тысяч рублей и наручные часы. Общий причиненный ущерб составил 119 тысяч рублей.

Было установлено, что проникновение в помещение произошло путем отжатия рамы окна. Также были изъяты отпечатки пальцев, предположительно, принадлежащие злоумышленнику.

В результате проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался безработный уроженец одной из соседних республик 1981 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. По горячим следам оперативники задержали предполагаемого злоумышленника. В ходе опроса подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги потратил на личные нужды, а часы выбросил.

Мужчина задержан, о краже возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.


Фото pixabay.com

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