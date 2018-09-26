В Ставропольском районе безработный через окно похитил 110 тысяч рублей и наручные часы

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В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району обратилась жительница сельского поселения Тимофеевка с заявлением о том, что неизвестные злоумышленники проникли в ее дом и похитили денежные средства в размере 110 тысяч рублей и наручные часы. Общий причиненный ущерб составил 119 тысяч рублей.Было установлено, что проникновение в помещение произошло путем отжатия рамы окна. Также были изъяты отпечатки пальцев, предположительно, принадлежащие злоумышленнику.В результате проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался безработный уроженец одной из соседних республик 1981 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. По горячим следам оперативники задержали предполагаемого злоумышленника. В ходе опроса подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги потратил на личные нужды, а часы выбросил.Мужчина задержан, о краже возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.Фото pixabay.com