В Советском районе Самары хулиганы разбили плафоны в метро

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Прокуратурой Советского района г. Самары признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте, совершенная группой лиц).Поводом для возбуждения уголовного дела послужил факт разбития неустановленными лицами 6 плафонов общей стоимостью 19, 2 тыс. рублей в вагоне электропоезда Самарского метрополитена № 0409 на станции метро «Безымянка» в Советском районе г. Самары.Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль, сообщает ведомство.