В Самарской области знакомый избил мужчину черенком от лопаты

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Преступление произошло в доме жителя с.Спасское. Как выяснилось, пострадавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом своего знакомого и расположился отдохнуть. Хозяину жилища - 43-летнему мужчине, не понравилось поведение непрошенного гостя, и он при помощи физической силы попытался выгнать его. По предварительным данным, в ходе ссоры владелец жилплощади черенком от лопаты нанес потерпевшему телесные повреждения, после чего тот обратился за помощью в медучреждение.Подозреваемый нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото pixabay.com