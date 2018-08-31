В Самарской области задержаны подозреваемые в угоне автомобилей и кражах из них

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В МО МВД России "Кинельский" за помощью обратился 60-летний житель поселка Алексеевка. Он сообщил о том, что утром обнаружил пропажу своего автомобиля марки ВАЗ-21043, припаркованного рядом с домом. Мужчина добавил, что в салоне транспортного средства находились электроинструменты и другие ценные для него вещи.Через несколько дней в полицию поступило аналогичное заявление от 69-летнего жителя поселка Кинельский. Он сообщил правоохранителям, что его машина марки ВАЗ-21053 пропала с автостоянки.Стражи правопорядка установили, что оба похищенных транспортных средства не были оборудованы сигнализациейВ ходе следственных мероприятий к сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о лицах, которые могут быть причастны к хищениям автотранспорта. Личности предполагаемых злоумышленников были установлены. Ими оказались двое жителей Кинельского района 1996 и 1997 года рождения, которые были задержаны сотрудниками уголовного розыска кинельского отдела полиции совместно с ОРИП УУР ГУ МВД России по Самарской области.По данным полицейских, приятели решили поправить своё материальное положение незаконным путём. Они проникали в салон автомобиля при помощи отвёртки и похищали его. Выезжая на угнанных транспортных средствах в близлежащие лесополосы, злоумышленники забирали из машин всё ценное, затем легковушки сжигались.В отношении каждого из задержанных возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.Фото pixabay.com