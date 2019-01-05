В Самарской области задержана банда вымогателей

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В суд направлены материалы расследования уголовного дела по бандгруппе. Иформация о незаконной деятельности группы лиц, занимающихся разбойными нападениями на граждан, стала поступать в ОБОП с осени 2016 года. При проверке она подтвердилась. В ходе проведения ОРМ установлен один из участников группы - ныне 28-летний Андрей Л., ранее не судимый житель г. Самары, который оказался лидером бандгруппы. Нашла подтверждение его причастность к нескольким преступным эпизодам. После чего подозреваемый был задержан, затем по решению суда арестован. От него «ниточка» потянулась к членам группы. Сейчас можно сказать, что в неё входили шесть человек в возрасте от 27 до 31 года. Двое ранее были судимы. Двое официально трудоустроены, один - поваром в ресторане, второй - зубным техником. Среди подозреваемых есть жители Самары и губернии, а также соседней Оренбургской области. В ходе проведения ОРМ все они были задержаны. Кого-то «взяли» сразу. Кого-то пришлось поискать.Злоумышленники нашли для себя противозаконный способ добычи денег. Через знакомых находили людей, безвольных, слабых духом и телом, за кого некому было постоять. Это не только гастарбайтеры с рынка, но и рабочие с предприятий города. С кем-то знакомились в питейных заведениях. Под различными надуманными предлогами у них вымогали деньги, ценности, мобильные телефоны. Действовали очень дерзко, жертв вывозили в лесопосадки, в гаражный массив и там сильно избивали. Одному мужчине даже зубы выбили. Требовали передачи денег и ценностей. Обычно суммы устанавливались в пределах от 30 до 80 тысяч рублей. Люди вынуждены были занимать у родных и знакомых. На случай, когда у человека вообще не имелось ничего ценного и занять не у кого, его заставляли оформить на себя потребительский кредит. Обычно на бытовую технику, дорогие айфоны. После оформления вещь отбиралась самым наглым образом. Чтобы во время оформления не возникало вопросов, отвозили к «своему» человеку в кредитном отделе банка. У одного потерпевшего они отобрали автомашину.Бандгруппа имела на вооружении пистолет Макарова травматический, стартовый пистолет, кастеты, ножи. В настоящее время им предъявлено обвинение по 20 преступлениям по статьям УК РФ «Разбой» и «Вымогательство», сообщает облМВД по материалам газеты "Право".