В Самарской области задержан подозреваемый в попытке сбыта сбыт крупной партии синтетических наркотиков

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка получили оперативную информацию о том, что житель одного из регионов России может быть причастен к незаконному обороту наркотиков в Самарской области. Полицейские отработали полученные сведения.Оперативники задержали предполагаемого злоумышленника около одного из домов, расположенных на улице Ташкентская в Самаре. При задержании подозреваемый попытался скрыться. Попытку пресекли бойцы спецподразделения «Гром».В дальнейшем в ходе обыска съемного жилья предполагаемого злоумышленника в поселке Смышляевка Волжского района в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом внутри. Результаты проведенного в Экспертно-криминалистическом центре исследования показали, что внутри находился синтетический наркотик общей массой 132,63 грамма. По данным оперативников, запрещенное вещество предназначалось для дальнейшего сбыта.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества.