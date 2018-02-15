В Самарской области задержан мужчина, из-за действий которого погибли трое детей

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Как сообщалось ранее, 14 февраля поздно вечером произошло возгорание в одной из квартир одноэтажного дома, расположенного по улице Специалистов в селе Лозовка Кинель - Черкасского района Самарской области. После тушения пожара обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство).По данным следствия, в квартире, где произошел пожар, проживала семья в которой было семеро малолетних детей в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. На допросе у следователя 25-летний отец семейства признался в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сам поджег вещи в квартире и убежал. В результате преступных действий подозреваемого трое детей погибли, четверо малолетних детей смогли выйти из квартиры сами. Супруге подозреваемого помогли покинуть квартиру соседи.В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. На месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты регионального СК России. Проводится осмотр места происшествия, назначены судебно – медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.