В Самарской области задержан мужчина, из-за действий которого погибли трое детей
15 февраля 2018 12:36
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Как сообщалось ранее, 14 февраля поздно вечером произошло возгорание в одной из квартир одноэтажного дома, расположенного по улице Специалистов в селе Лозовка Кинель - Черкасского района Самарской области. После тушения пожара обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, в квартире, где произошел пожар, проживала семья в которой было семеро малолетних детей в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. На допросе у следователя 25-летний отец семейства признался в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сам поджег вещи в квартире и убежал. В результате преступных действий подозреваемого трое детей погибли, четверо малолетних детей смогли выйти из квартиры сами. Супруге подозреваемого помогли покинуть квартиру соседи.
В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. На месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты регионального СК России. Проводится осмотр места происшествия, назначены судебно – медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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