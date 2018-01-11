В Самарской области задержали подозреваемого в мошенничестве в сфере доставки товара на 2,5 млн рублей.

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В МО МВД России «Кинельский» обратился представитель одной из организаций, занимающейся продажей отделочных материалов, который рассказал о хищении принадлежащего фирме имущества. Причиненный материальный ущерб превысил 2,5 млн рублей.В рамках проводимой проверки сотрудники уголовного розыска установили, что в июле 2017 года организацией был заключен договор на перевозку обоев, общий вес которых составил 8,5 тонн, но в указанные сроки товар на склад доставлен не был. В ходе опроса водителя, осуществляющего доставку материала, оперативники выяснили, что он прибыл в Кинельский район Самарской области, где товар был перегружен в другую автомашину.В результате проведения оперативных мероприятий к сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о возможной причастности к пропаже обоев жителя Ставропольского района 1988 года рождения. Как установили сотрудники полиции, злоумышленник мошенническим путем завладел товаром, который впоследствии продавал.Подозреваемый был задержан сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области при попытке сбыть похищенное имущество на одном из рынков Самары. В ходе проведения следственных действий оперативники установили лиц, которым задержанный реализовывал часть материалов, а также гараж, в котором осуществлялось хранение похищенного.О мошенничестве возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.