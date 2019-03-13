В Самарской области задержали ложно сообщившего о минировании

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В дежурную часть отдела полиции №24 УМВД России по г. Тольятти поступило сообщение о минировании одного из театров города.Дежурный, принявший сообщение, отправил на место преступления следственно оперативную группу. Прибывшие на место полицейские провели проверочные мероприятия, произведено обследование кинологом со служебно-розыскной собакой, в результате которых ничего опасного обнаружено не было. Правоохранители определили номер, с которого был произведен телефонный звонок - он принадлежал жителю Тольятти. В результате проведения оперативных мероприятий стражи порядка установили местонахождение звонившего и задержали его. Подозреваемым оказался мужчина 1976 года рождения, ранее не судимый слесарь одного из предприятий города.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.