В Самарской области задержали группу наркоторговцев

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В 2017 году Управлением ФСБ России по Самарской области была получена информация о том, что в Куйбышевском районе г.Самары действует преступная группа, состоящая преимущественно из лиц цыганской национальности, осуществляющая поставки в регион наркотического средства - героина и его последующую реализацию партиями от 1 килограмма на территории Самарской, Нижегородской, Ульяновской и Саратовской областей.Так, в феврале 2017 года за хранение героина сотрудниками Управления был задержан житель п.Курумоч 1948 г.р., изъято свыше 1,5 килограмм наркотического средства. В ходе дальнейшей работы установлено, что поставщиком героина выступила женщина 1965 г.р., входящая в состав вышеуказанной преступной группы.В рамках досудебного соглашения первый задержанный согласился на участие в оперативно-розыскных мероприятиях «оперативный эксперимент» и «проверочная закупка», в ходе проведения которых 19 апреля 2017 года при передаче героина, массой 1,8 кг, сотрудниками Управления были задержаны поставщик и еще одна участница группы.Им назначены разные сроки в 12 и 11 лет и в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.